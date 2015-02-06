Меркель: Ми з Олландом не є "нейтральними посередниками" у питанні Донбасу

Як повідомляє польське інформагентство РАР, про це Меркель сказала сьогодні перед переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві за участі президента Франції Франсуа Олланда.

"Ми переконані, що для цього конфлікту немає воєнного вирішення", - сказала вона.

Меркель зазначила, що вони з Олландом не є "нейтральними посередниками".

Читайте такожМеркель і Олланд хочуть запропонувати Путіну федералізацію і позаблоковість України в обмін на мир - ЗМІ"Мова про те, аби ми передусім врахували наші інтереси, - німецькі, французькі та, у першу чергу, також європейські. Мова йде про мир, європейський лад (...) та право народів на самовизначення", - зазначила вона.

"Я не знаю, чи наші розмови у Москві будуть довгими чи короткими, та чи будуть це останні розмови", - додала вона і назвала найважливішим завданням якнайшвидше добитися завершення кровопролиття на Донбасі.

Довідка УНІАН. Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим та постачає на схід України – в Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси. Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, більш як 10 тисяч дістали поранення, майже мільйон громадян були вимушені залишити свої домівки.

Незважаючи на санкції, які запровадили проти Росії ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.

5 лютого 2015 року в Україну терміново прибули Меркель та Олланд. Цього ж дня до Києва перебував з візитом державний секретар США Джон Керрі. Сьогодні, 6 лютого, Олланд та Меркель планують відвідати Москву, де проведуть переговори з Володимиром Путіним.

Прес-служба президента України повідомила, що переговори Порошенка, Меркель та Олланда тривали 5 годин, і під час них вони напрацювали спільні пропозиції для втілення Мінських домовленостей.