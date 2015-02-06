Пукач стверджує, що на нього тиснула адвокат вдови Гонгадзе і навіть накривала йому стіл в залі суду

Колишній начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач стверджує, що адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, а також прокурори Володимир Шилов, Роман Волошин і суддя Печерського районного суду Андрій Мельник нібито чинили тиск на нього.

Пукач заявив, що його хотіли примусити звинуватити у причетності до злочину інших людей.

"Тому я оговорив себе. Я не міг називати людей -..<...>... - звинуватити колишнього голову ВР Олександра Мороза, колишнього голову ВР Олександра Ткаченка, пов'язати цей злочин з отруєнням водїїв Марчука та Плюща, і втягнути сюди прем'єр-міністра Марчука та голову ВР Івана Плюща", - сказав він.

Також, за словами Пукача, інша група слідчих хотіла звинуватити в скоєнні злочину Юлію Тимошенко та Олександра Турчинова.

"Я закругляв ці фамілії, вичеркував так, щоб потом слідству можна було доказати, що це було все. Ці протоколи вже були готові в інших кабінетах", - заявив він.

"Якщо б я дав такі покази, які дали зацікавлені свідки, у вашому залі чоловік 50 сиділи б у камері", - додав Пукач.

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Він також заявив, що під час слідства його закрили в підвалі, "де навіть служба безпеки не могла зводити мене ні в туалет, ні принести води та хліба".

"Потім мені пояснили: тебе закрила Генеральна прокуратура так, що навіть ми не мали доступ. Так що твориться такий бєспрєдєл", - підкреслив Пукач.

Він заявив, що адвокат Мирослави Гонгадзе з першого дня суду, разом із суддею Мельником, заявили йому "ти отримаєш пожиттєвий, якщо не підеш на наші умови".

Пукач звинувачує Теличенко в тому, що вона нібито протягом трьох років "творила бєспрєдєл". За його словами, вона постійно обирала час, аби залишитися з ним один на один.

"Вона чекала, коли не буде Давиденка та Подольського. І вона намагалася схилити мене на умови Мирослави з фонда Гонгадзе: будуть оплачувати мені адвокатів, будуть мені доставлять передачі - так, як це роблять Костенку, Протасову і Поповичу. Будуть туди возити і повністю матеріальну та моральну підтримку, але тільки має бути їхній адвокат", - додав він.

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Пукач наголошує, що Теличенко нібито тиснула на нього та погрожувала йому від імені керівництва держави 2011-2013 років.

Також Пукач заявив, що адвокат Теличенко з Мельником накривали йому стіл в залі суду.

У свою чергу, Теличенко заявила, що слова Пукача - "дурниці" і він вигадує байки.

"Дурниці все це. Я кажу, послати рахунки Пукачу за накритий стіл, чи що послати. Ну чоловік видумує, бо йому все, що залишилось, - так це видумувати якісь байки. Там нема що коментувати. Він не робив жодної заяви під час аудіофіксації ні про який тиск. Там аудіофіксація велася постійно. Якщо б хоча б волосинка з нього впала, у нього була можливісь одразу сказати це під аудіофіксацією", - сказала вона.

Також Теличенко підкреслила, що фонду Гонгадзе не існує.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада 2014 року Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу у закритому режимі.

У подальшому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу повинен відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Також 4 лютого 2015 року повідомлялося, що СБУ розсекретила матеріали справи Пукача.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.