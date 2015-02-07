Українська армія зможе захопити всю Росію — Саакашвілі

Про це в ефірі телеканалу 24 сказав екс-президент Грузії Михеїл Саакашвілі.

"Головні пробіли України — це застаріле протитанкове озброєння. Але більш нове є в США, і якщо вони його нададуть, і Україна підірве перші 50 російських танків, все зовсім інакше буде. Американці готові давати це, готові давати безпілотники і артилерію. Наші офіцери, яких готували американці, тепер готують ваших військових. Вони розповідають, що дух українських солдат кращий в світі, якщо їм дати належні знання, навички та зброю, вони зможуть й всю Росію захопити", — впевнений екс-президент Грузії.

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При цьому Саакашвілі переконаний, що існує велика ймовірність того, що США більше допомагатимуть Україні.

"Вони побачили велику боротьбу українського народу. Побачили, що Україна готова відстоювати демократичні цінності, які для США є головними", - сказав він.