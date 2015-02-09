Заступник Яреми підтвердив його плани призначити Шокіна своїм наступником
19:22, 09 лютого 2015Політика
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Генеральний прокурор України Віталій Ярема пообіцяв призначити Віктора Шокіна виконуючим обов'язки очільника генпрокуратури свого заступника.
Ярема має намір призначити виконуючим обов'язки генпрокурора Шокіна / УНІАН
Про це УНІАН повідомив заступник генпрокурора Олексій Баганець.
“Я чув від нього (Яреми — УНІАН), що він має намір призначити виконуючим обов'язки генпрокурора Шокіна. Але чи призначив він його, чи ні, я не знаю. Наказу не бачив”, - сказав Баганець.
Відповідаючи на запитання, чи не президент має права робити таке призначення, Баганець сказав: “Ярема генеральний прокурор, і він це має право це робити”.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати від «Блоку Петра Порошенка» поінформували, що президент задовольнив прохання Яреми про відставку з посади генерального прокурора України.
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