Заступник Яреми підтвердив його плани призначити Шокіна своїм наступником

Про це УНІАН повідомив заступник генпрокурора Олексій Баганець.

“Я чув від нього (Яреми — УНІАН), що він має намір призначити виконуючим обов'язки генпрокурора Шокіна. Але чи призначив він його, чи ні, я не знаю. Наказу не бачив”, - сказав Баганець.

Відповідаючи на запитання, чи не президент має права робити таке призначення, Баганець сказав: “Ярема генеральний прокурор, і він це має право це робити”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати від «Блоку Петра Порошенка» поінформували, що президент задовольнив прохання Яреми про відставку з посади генерального прокурора України.