В МЗС повідомили про "відчутні результати" за підсумками зустрічі в Берліні

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму "Твіттері".

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"Тільки що закінчилися восьмигодинні важкі переговори в Берліні з деякими відчутними результатами для зустрічі лідерів держав у "нормандському форматі" в Мінську", - написав дипломат.

Just out 8 hour difficult negotiations in Berlin with some tangible results for the Normandy leaders in Minsk - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 9, 2015

Як повідомив УНІАН, на 11 лютого в Мінську запланована зустріч президентів України, Франції, РФ і канцлера Німеччини, на якій буде обговорюватися врегулювання конфлікту на Донбасі. Вчора президент Петро Порошенко заявив, що Україна сподівається досягти домовленостейщодо ситуації на Донбасі на переговорах на вищому рівні в "нормандському форматі" в Мінську 11 лютого.