Порошенко пропонує Раді звільнити Ярему і призначити Шокіна генпрокурором (пряма трансляція)

Відповідні проекти постанов № 2083 про надання згоди на звільнення президентом Яреми з посади генпрокурора та № 2084 про надання згоди на призначення президентом Шокіна на посаду генпрокурора були зареєстровані у Верховній Раді сьогодні, 10 лютого.

Читайте такожЯрема подав у відставку - депутатЯк повідомляв УНІАН, за інформацією депутатів від "Блоку Петра Порошенка", президент України Петро Порошенко задовольнив прохання Віталія Яреми про відставку з посади генерального прокурора України.