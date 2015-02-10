Порошенко пропонує Раді звільнити Ярему і призначити Шокіна генпрокурором (пряма трансляція)
10:10, 10 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді звільнити Віталія Ярему з посади генерального прокурора і призначити на цю посаду Віктора Шокіна.
Відповідні проекти постанов № 2083 про надання згоди на звільнення президентом Яреми з посади генпрокурора та № 2084 про надання згоди на призначення президентом Шокіна на посаду генпрокурора були зареєстровані у Верховній Раді сьогодні, 10 лютого.
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