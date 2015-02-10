Депутати фракції Ляшка запропонували Раді дати добро на розрив дипвідносин з Росією
18:54, 10 лютого 2015Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про тимчасове припинення дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.
REUTERS
Як зазначається на сайті парламенту, проект подали народні депутати від Радикальної партії Дмитро Лінько та Андрій Лозовий.
Текст проекту постанови на даний час не оприлюднено.
Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з окупацією Криму та воєнною агресією Росії проти України багато політиків та експертів закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з РФ.
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7 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що розрив дипломатичних відносин з РФ не допоможе Україні досягти поставлених цілей з розв’язання конфлікту на Донбасі і повернення Криму.
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