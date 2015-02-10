Депутати фракції Ляшка запропонували Раді дати добро на розрив дипвідносин з Росією

Як зазначається на сайті парламенту, проект подали народні депутати від Радикальної партії Дмитро Лінько та Андрій Лозовий.

Текст проекту постанови на даний час не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з окупацією Криму та воєнною агресією Росії проти України багато політиків та експертів закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з РФ.

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7 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що розрив дипломатичних відносин з РФ не допоможе Україні досягти поставлених цілей з розв’язання конфлікту на Донбасі і повернення Криму.