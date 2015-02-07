Розрив дипломатичних відносин з РФ не допоможе Україні досягти миру на Донбасі та повернути Крим - МЗС

Розрив дипломатичних відносин з РФ не допоможе Україні досягти поставлених цілей з розв’язання конфлікту на Донбасі і повернення Криму, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"У разі розриву дипломатичних відносин переговори будуть вестися винятково через посередників. Сумніваюся, що ситуація, коли питання" про нас "вирішуватимуться" без нас", стала б найкращим виходом" - сказав він в інтерв'ю ZN.UA.

Клімкін переконаний, що "немає альтернативи політичному розв’язанню конфлікту на Донбасі і повернення Криму". До того ж, додав міністр, необхідність політичного врегулювання також є позицією всього цивілізованого світу, який Україну підтримує, і без цієї підтримки самостійно буде складніше відбити російську агресію.

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"Росія має бути невід'ємною складовою розв’язання наявної проблеми. Саме тому Росія разом з Україною та ОБСЄ входить до складу Тристоронньої контактної групи. Якщо ми розірвемо дипломатичні відносини, це зруйнує існуючий переговорний формат і поставить під загрозу Мінські домовленості. А як видно з останніх подій, саме цього і домагаються терористи з "ДНР" та "ЛНР", - сказав Клімкін.

"Другий момент. Розрив дипломатичних відносин - це повне "обнуління" дипломатичних і консульських установ. Хто тоді допомагатиме мільйонам наших громадян, які перебувають у Росії, і тим політичним в'язням, яких вона незаконно утримує? Хто сприятиме підтримці економічних зв'язків з Росією, які, хоча й істотно ослабли, але у цей складний час залишаються вкрай важливими для багатьох підприємств української економіки?", - зазначив міністр.

Як підкреслив Клімкін, "тому будь-які рішення щодо двосторонніх відносин з РФ приймаються нами дуже відповідально і зважено, з урахуванням усіх можливих наслідків".