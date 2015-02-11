Суд переніс засідання у справі про заборону КПУ на 18 лютого

Окружний адміністративний суд Києва переніс на 18 лютого засідання у справі за позовом Мін’юсту про заборону Комуністичної партії України у зв'язку з неявкою ряду представників третіх осіб у справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це присутнім у залі суду повідомив суддя Валерій Кузьменко.

Наступне засідання у справі про заборону КПУ розпочнеться о 14.00 18 лютого.

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Як повідомлялося, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

4 лютого Окружний адмінсуд Києва завершив підготовче провадження і призначив справу за позовом Мін’юсту до КПУ до розгляду по суті.