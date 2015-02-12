Клімкін: про переговори буде що розповісти, але все потім

08:54, 12 лютого 2015
Політика
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За підсумками переговорів "буде що розповісти", однак розголошувати подробиці поки зарано.

REUTERS

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму "Твіттері". "14 годин безперервних переговорів. Декілька членів делегації буквально сплять. Але всі наші - супер! Буде що розповісти, та все потім", - написав Павло Клімкін. 

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За даними ЗМІ, документ, який планується підписати за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" в Мінську, узгоджений на 80%.

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