Клімкін: про переговори буде що розповісти, але все потім

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму "Твіттері". "14 годин безперервних переговорів. Декілька членів делегації буквально сплять. Але всі наші - супер! Буде що розповісти, та все потім", - написав Павло Клімкін.

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14 годин безперервних переговорів. Декілька членів делегації буквально сплять. Але всі наші - супер! Буде що розповісти, та все потім. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 12, 2015

За даними ЗМІ, документ, який планується підписати за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" в Мінську, узгоджений на 80%.