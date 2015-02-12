Путін вирішив дізнатися у військових експертів, чи є під Дебальцевим котел

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками переговорів у Мінську в «нормандському форматі». Переговори тривали понад 14 годин.

«Представники керівництва України вважають, що оточення немає і тому вони вважають, що все пройде досить спокійно. У мене спочатку були сумніви... Якщо дійсно таке оточення має місце виходячи з нормальної логіки речей, ті хто буде в оточенні будуть робити спроби з нього вирватись, а ті, хто знаходяться зовні будуть робити спроби організувати коридор для виходу своїх оточених військовослужбовців», - сказав Путін

«Ми домовилися з президентом Порошенка про те, що ми дамо доручення, я готовий це зробити зі свого боку нашим військовим експертам, з тим, щоб встановити, що ж, все-таки, насправді відбувається у реальному житті», - додав він.

«Ну, і, повторю ще раз, виробити, хоча б спробувати, якийсь комплекс заходів верифікації прийняття рішень, перевірки і дотримання їх з обох сторін», - зазначив він.