Лідер "Самопомочі" вибачився за "непарламентську поведінку" Соболєва, що побився в Раді
Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк вибачився за "абсолютно непарламентську поведінку" нардепа Єгора Соболєва (фракція "Самопоміч"), який побився з депутатом від "Батьківщини" Вадимом Івченком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк сказав на засіданні парламенту.
“Як голова фракції я хочу вибачитися за абсолютно непарламентську поведінку, яка сьогодні відбулася в залі. Якою б не була причина, а вона завжди у чоловіків знайдеться, це не повинно було відбутися у парламентській залі та у кулуарах парламенту", - сказав Березюк.
За його словами, за таку поведінку народні депутати будь-якої фракції "повинні нести відповідальність".
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"Але в цій залі сидять люди, які мають у тюрмі сидіти, і ми це терпимо", - сказав Березюк.
Він зазначив, що Регламентний комітет ВР повинен розібратися в цій ситуації.
Лідер фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв сказав, що його фракція приймає вибачення, але не знає, чи прийме вибачення Івченко, якого по-звірячому побили".
Коментуючи відповідну пропозицію голови ВР Володимира Гройсмана, Соболєв зазначив, що некоректно і нечесно позбавляти народного депутата участі у п'яти засіданнях парламенту.
За словами Соболєва, "5-6 осіб беруть в оточення народного депутата, б'ють його".
Соболєв запропонував взяти всі відео бійки як у сесійній залі, так і в кулуарах парламенту, і переглянути їх на засіданні Регламентного комітету ВР, і після цього передати їх до прокуратури, "щоб ні в кого більше не було бажання цим займатися (битися - УНІАН)".
За його словами, а також Регламентний комітет повинен прийняти рішення і запропонувати його на розгляд ВР.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні спочатку в сесійній залі парламенту, а потім у кулуарах сталася бійка між народними депутатами Єгором Соболєвим та Вадимом Івченко. Причому в кулуарах билися обидва народні депутати, але бійку почав Соболєв.