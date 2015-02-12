У кулуарах Ради побилися депутати (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу виступав Івченко, а неподалік стояв Соболєв.

Коли Івченко завершив брифінг, Соболєв підійшов до нього і вдарив. Далі почалася серйозна бійка, в результаті якої у Івченка з носа пішла кров, а в Соболєва була розбита губа. Їх розняли охоронці.

Протистояння між Івченком і Соболєвим сьогодні почалося ще в сесійній залі під час розгляду законопроекту, який стосувався земельних питань. За деякими даними, конфлікт між цими двома народними депутатами триває давно.

Коли між депутатами почалася суперечка у сесійній залі, і депутати почали вибігати з неї, голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив перерву на 15 хвилин — до 13.15.

«Він (закон - ред.) пропонує віддати місцевим депутатам право змінювати призначення і роздавати землі за межами населених пунктів. Ми на нашому парламентському комітеті з протидії корупції визнали ініціативу корупціогенною», - написав пізніше Соболєв у Twitter.

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За його словами, Івченко «просував» законопроект і переконував «Самопоміч» проголосувати за нього.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України», що запроваджує кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.