ЄС буде готовий як до добрих, так і поганих сценаріїв розвитку cитуації в Україні - Туск

Як передає РАР, про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Ми будемо готові до розвитку подій, як добрих, так і поганих", - відзначив він.

Туск назвав необхідним втілення "записаних на папері слів у вчинки", зауваживши, що на вчорашньому саміті у Брюсселі лідери ЄС обговорювали, як вони можуть підтримати втілення у життя Мінських домовленостей. Туск повідомив, що учасники зустрічі не обговорювали запровадження нових санкцій проти Росії, але узгоджені раніше санкцій, як і планувалося, набудуть чинності у понеділок, 16 лютого.

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Він пояснив це необхідністю збереження тиску на Росію у зв'язку з негативним попереднім досвідом, коли Росія не виконувала досягнуті ще у вересні минулого року Мінські домовленості. "Звичайно, що наша віра у добру волю президента (Володимира) Путіна є обмеженою, тому мусимо підтримати наше рішення про санкції", - сказав Туск.

"Ми впевнені, що наш тиск зможе заохотити Росію реалізувати цю важку домовленість у Мінську", - додав президент Європейської Ради.