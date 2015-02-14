Україна все ще розраховує на перемогу здорового глузду над імперськими амбіціями - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час церемонії передачі прикордонникам нової військової та спеціальної техніки у Києві.

“Наші партнери і друзі, спираючись на власні розвідувальні дані, підтверджують не лише наявність російських танків, систем залпового вогню, бронетранспортерів під Дебальцевим та в інших точках, але й констатують концентрацію на кордоні нових партій військової техніки, готової до вторгнення на нашу рідну землю через поки не контрольовані нами ділянки кордону”, - сказав Порошенко.

Водночас він додав, що Україна все ще розраховує “на перемогу здорового глузду над хворобливими імперськими амбіціями і очікуємо, що той, хто свого часу дав відмашку на початок бойових дій на Донбасі, нарешті схаменеться і скомандує припинити стрільбу з нуля годин на неділю”.

Читайте такожПорошенко запровадить воєнний стан по всій Україні, якщо не буде мируТакож президент додав, що до припинення залишилося 10 годин і зауважив, що на сьогодні Україна перебуває “перед дуже важливою розвилкою: або ворог припиняє вогонь і починається деескалація, а потім і політичне врегулювання, або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам, і Європі, і всьому світу”.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.