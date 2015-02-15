Президент виступає із заявою в генштабі. Подію завершено

Про це повідомив голова прес-служби президента Святослав Цеголко в Facebook.

"О 23.30 президент зробить заяву в Генеральному штабі. Її транслюватимуть в прямому ефірі. З півночі в прес-центрі адміністрації президента Валерій Чалий, Павло Клімкін та Валентин Наливайченко коментуватимуть ситуацію", - написав Цеголко.

Трансляцію завершено