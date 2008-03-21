Президент Сербії висловив співчуття Ющенку та родині загиблого миротворця
13:12, 21 березня 2008Політика
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Тадич зустрівся з Олійником
|Борис Тадіч
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, про це він сказав учора під час зустрічі з Послом України в Сербії Анатолієм ОЛІЙНИКОМ.
На зустрічі, що відбулася на запрошення сербської сторони, Б.ТАДИЧ назвав дуже прикрим той факт, що жертвою заворушень став представник традиційно дружнього українського народу.
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