Президент Сербії висловив співчуття Ющенку та родині загиблого миротворця

Президент Республіки Сербія Борис ТАДИЧ висловив щирі співчуття Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ та родині офіцера Спеціального підрозділу МВС України у складі міжнародної поліції ООН в Косово Ігоря Киналя, який помер від поранень, отриманих 17 березня в ході поліцейської операції зі звільнення приміщення суду в м. Косовська Митровиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, про це він сказав учора під час зустрічі з Послом України в Сербії Анатолієм ОЛІЙНИКОМ.

На зустрічі, що відбулася на запрошення сербської сторони, Б.ТАДИЧ назвав дуже прикрим той факт, що жертвою заворушень став представник традиційно дружнього українського народу.