Аваков: У Харкові бойовиків з "ДНР" чекають тільки у в'язниці

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи заяву лідера "ДНР" Олександра Захарченко із загрозою "відбити Маріуполь" і "взяти Харків ".

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«Чекають вас, таки так - у в'язниці на Холодній горі .. Топаз, наприклад, чекає, тужить в камері, інші "ваші", - заявив Аваков.

«Харків - українське, цивілізоване і розумне місто. Йому видно приклад нещасного, спорожнілого і спустошеного Донецька, який опинився у руках банд і бандерлоги Захарченка. У Харкова вистачить розуму дивитися і робити висновки - на мільйон біженців на Донеччині і тисячі загиблих людей, обдурених путінської пропагандою ... Харків'янам вистачило розуму в березні 2014-го поставити бойовиків на місце раз. Знадобиться - вистачить сили ще раз ", - наголосив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Захарченко заявляв, що у разі недотримання Мінських домовленостей сепаратисти "відіб’ють" Маріуполь і "візьмуть" Харків.