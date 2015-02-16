Кузьмін звернувся до Євросуду з прав людини

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив його адвокат Олівер Чирич.

За словами представника колишнього першого заступника Генпрокурора, справа за підозрою Кузьміна має політичний характер і може стати таким же гучним, як процеси над екс-прем'єром Юлією Тимошенко і колишнім главою МВС, народним депутатом Юрієм Луценком.

Нагадаємо, в січні Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук Рената Кузьміна, який зробив сенсаційну заяву у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, в якому простежується участь екс-президента України Леоніда Кучми, назвавши справу проти нього політичною.

Як повідомлялося раніше, у травні 2014 року Головне слідче управління Генеральної прокуратури України розпочало досудове розслідування за фактом організації в 2010 році колишнім першим заступником Генпрокурора Ренатом Кузьміним незаконного затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.