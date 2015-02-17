Порошенко і Путін посварилися вночі під час телефонної розмови через Дебальцеве - ЗМІ

Однак їм це не вдалося, і бої тривають і зараз. А президенти України і Росії лаються через бої під м.Дебальцеве по телефону. Про це йдеться в статті Wall Street Journal, повідомляє ZN.UA.

На переговорах у Мінську канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд наполягали на негайному припиненні вогню на Донбасі. Проте російський президент і підконтрольні йому ватажки проросійських терористів наполягали на тому, щоб перемир'я почалося вночі в неділю. Зрештою, Порошенко погодився на це.

"У неділю під час окремих телефонних розмов з Ангелою Меркель і Франсуа Олландом, Володимир Путін наполягав, що українські солдати оточені в місті. А Петро Порошенко сказав, що ніякого оточення немає, а бойовики порушують перемир'я", - пише видання з посиланням на власні джерела.

Вчора вночі лідери чотирьох країн провели спільну телефонну розмову щодо боїв у м.Дебальцеве.

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"Український і російський президенти сперечалися під час чотиристоронньої телефонної розмови за участю Меркель і Олланда. Путін намагався вдавати з себе державника і спокійно заявляв, що він добре поінформований про події на місці, хоч і продовжував заперечувати, що Росія бере участь у війні", - йдеться в статті.

В цей же час, в уряді Німеччини повідомляють, що під час нічної телефонної розмови "нормандської четвірки" Меркель закликала Путіна вплинути на бойовиків для відводу техніки на Донбасі. Раніше прес-служба президента України повідомляла, що сторони домовилися використовувати свій вплив для відведення важкої техніки та допуску моніторингової місії ОБСЄ до Дебальцевого.