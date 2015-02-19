В ЄС нагадали, що питання відправки миротворців до України повинні обговорити всі країни союзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Ризі після неформального засідання міністрів оборони ЄС сказав заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Мачей Поповскі (Maciej Popowski).

«Нам відомо про українську ідею, яка була озвучена президентом. Але ми повинні знати більше. Залучення ЄС до вирішення будь-якого питання має базуватися на чіткому мандаті та має бути обговорено з державами-членами. Верховний представник проаналізує пропозицію і потім звернеться до держав-членів для детальнішого обговорення", - сказав він.

На сьогодні, за словами Поповскі, пріоритетом для ЄС є підтримка виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Це вже відбувається", - наголосив заступник генсека.

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Він нагадав, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює в Україні, отримає автомобілі і вже отримала супутникові зображення території, що моніториться. Крім того, в Україні працює дорадча місія ЄС з реформування міліції.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН.

При цьому він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу.

18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.