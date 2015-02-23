Лідер бойовиків "ДНР" Захарченко є вихідцем з бойового угрупування «Оплот» - СБУ

Про це сьогодні в ефірі одного з українських телеканалів сказав начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк.

Про це сьогодні в ефірі одного з українських телеканалів сказав начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк.

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«Ми знаємо «Оплот», ми вивчили його дуже досконально і знаємо, що Захарченко виходець з «Оплоту»... Це бойова структура», - сказав Вовк. Він також зазначив, що СБУ буде вдячна особам, які мають будь-яку інформацію, яка може доповнити наявні у Служби безпеки дані, які стосуються представників цієї бойової терористичної структури.