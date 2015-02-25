Ондрейчак: не можна зберігати нейтральний статус, якщо ваш сусід хоче вас зжерти

Таку думку висловив колишній держсекретар міністерства оборони Словаччини, а тепер голова словацького Центру Європейських та Північно-Атлантичних відносин Роберт Ондрейчак в інтерв'ю "Новому времени".

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"Ми завжди підкреслювали: ми не можемо диктувати, йти вам в НАТО чи ні - це ваше рішення. Але ми не можемо прийняти і того, що у Росії може бути право вето на це рішення", - зазначив Роберт Ондрейчак, додавши, що в будь-якому випадку мова йде про перспективу довжиною приблизно в 10 років.

Він зазначив, що для вступу до НАТО Україні потрібно реформувати всю систему безпеки і заручитися твердою підтримкою цієї ініціативи в суспільстві.

"В 1999-му, під час військової кампанії НАТО в Косово, підтримка ідеї вступу Словаччини до Альянсу була на найнижчому історичному рівні - близько 20%. З НАТО було пов'язано дуже багато міфів. І ми почали пояснювати людям, якими насправді будуть наслідки. Ці міфи потрібно розвінчувати. Вам доведеться робити це, і не тільки в Києві, а в Дніпропетровську, Одесі, Львові. Так робили ми", - сказав колишній держсекретар міноборони Словаччини.

Він зазначив, що Словаччина зацікавлена, щоб Україна як її сусід була в тих же структурах. "Ідея з нейтральним статусом - провалилася. Країна може бути нейтральною у двох випадках. Перший - коли сильні держави в регіоні приймають її нейтралітет і виступають його гарантами - у вашому випадку це не спрацювало, тому що одна з таких країн, Росія, напала на вас. Другий - якщо ви досить багаті, щоб утримувати такі збройні сили, які зможуть відбити будь-яку агресію. І це теж не ваш випадок", - зазначив Роберт Ондрейчак.

"У Словаччині ми говоримо: не можна зберігати нейтральний статус, якщо ваш сусід хоче вас зжерти", - підкреслив він.