У Меджлісі вважають, що необхідно сформувати уряд Криму в екзилі

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу кримськотатарського народу Абмеджит Сулейманов.

За його словами, у зв'язку з відсутністю керівних органів ВР АРК, місцевих органів самоврядування, Верховній Раді України необхідно окремим законодавчим актом визнати АРК з приєднанням до неї частини вільних територій.

Читайте такожРосії не вдасться поставити в Криму свого "кадирова" - представник Меджлісу"Це потрібно не для того, щоб відібрати землі у Херсонській області, а - щоб створити на вільній від окупації території структуровані органи влади АРК, які у першу чергу в майбутньому могли б брати участь у переговорах (стосовно Криму - УНІАН), по-друге - це буде потужна моральна підтримка тим, хто лишився на півострові, хто нині повертається в Крим з місць примусового переселення в Середній Азії, на Уралі", - зазначив Сулейманов.