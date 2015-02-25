Amnesty International: Україна має ратифікувати Римський статут

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кривошеєв сказав під час прес-конференції, присвяченої річній доповіді Amnesty International 2014/2015 щодо стану прав людини в Україні та світі.

Кривошеєв наголосив, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду має розповсюджуватися на події в Україні.

"Але не у вигляді вибіркових заходів і вибіркового правосуддя. Рішення дуже просте - Україна має ратифікувати Римський статут і ухвалити рішення щодо того, щоб юрисдикція Міжнародного кримінального суду стосувалася усього періоду з моменту створення цього органу", - сказав він.

Читайте такожAmnesty International заявила, що Радбезу ООН необхідно відмовитися від права ветоБез ухвалення таких заходів окремими державами та світовою спільнотою, вважає Кривошеєв, "наслідки будуть ще більш плачевними". "Буде продовжуватися загроза урізання наших з вами прав і свобод. Це неприпустимо", - додав він.