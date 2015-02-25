Херсонська "регіоналка" очолює департамент капбудівництва Міноборони

Про це свідчить інформація про департамент на сайті міністерства.

Як пише Українська правда, Ротова відома тим, що неодноразово підкреслювала свою відданість Партії регіонів. Наприклад, вона хвалилася, що отримала партійний квиток особисто з рук Януковича.

За даними видання, Ротова тісно пов'язана з херсонцями Романом Романовим, який зараз очолює Укроборонпром та його заступником Сергієм Пінькасом.

Читайте такожДонька Чечетова не знайшла, кого люструвати в апараті Харківської міськрадиВодночас сьогодні на сайті Міністерства оборони з'явилося повідомлення про конкурс на заміщення вакансії директора Департаменту капітального будівництва та експлуатації фондів.

Згідно з повідомленням, новий департамент створено в рамках реорганізації та скорочення штатів, він візьме на себе повноваження скорочених підрозділів - Департаменту капітального будівництва та Головного квартирно-експлуатаційного управління.