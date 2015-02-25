Екс-начальник Генштабу вимагає скасувати наказ про перебування в розпорядженні міністра оборони

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Юрій Ільїн вимагає скасувати наказ про перебування його у розпорядженні міністра оборони, щоб отримати звільнення зі служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав представник Міноборони України у справі адмірала Ільїна Микола Кошель.

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”Позов (Ільїна) стосувався скасування наказу про перебування його у розпорядженні міністра оборони після звільнення з посади і по оскарженню контракту, який укладений останнім часом про проходження військової служби”, - повідомив представник Міноборони Кошель.

Як повідомлялося, колишній начальник Генштабу Збройних сил України адмірал Ільїн вимагає від Міноборони виплатити йому матеріальну допомогу.

Так, Ільїн подав позов до суду, в якому просить визнати протиправною бездіяльність Міноборони щодо невиплати належної йому матеріальної допомоги.

Сьогодні, 25 лютого, Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд справи за позовом Ільїна до Міністерства оборони. Засідання перенесено через те, що позивач та його представники не з`явилися до суду.

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Ільїн був призначений на посаду начальника Генштабу 19 лютого 2014 року указом тодішнього президента Віктора Януковича. Однак після перемоги Революції гідності, 28 лютого, в.о. президента України Олександр Турчинов звільнив його.

У вересні Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо Ільїна у зв`язку з його дезертирством наприкінці травня 2014 року.

”Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом дезертирства адмірала Юрія Ільїна, який, перебуваючи в розпорядженні міністра оборони України, наприкінці травня 2014 залишив місце служби”, - заявили тоді в ГПУ.