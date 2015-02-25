Луценко закликав європарламентаріїв підтримати ініціативу Порошенка про введення миротворців

Про це він заявив на засіданні Комітету міжпарламентського співробітництва у Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі БПП.

Крім того, Луценко закликав європейців не лише допомогти Україні зі зброєю, але і посилити санкції проти РФ, не чекаючи від Москви наступного підступу.

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«Ми маємо достатньо фактів присутності російських військових і російської зброї на території України і порушення Мінських угод, не потрібно чекати наступних для посилення санкцій», – наголосив Луценко.

Він наголосив, що ЄС не може більше зволікати із питанням допомоги Україні зі зброєю, бо така обережність обернеться більш агресивною політикою РФ на сході і захопленням більшої частини українських територій. Луценко вважає, що якщо зараз Україна з допомогою світу, у т. ч. – ЄС, не зупинить агресора, то РФ продовжить наступ, і наступними об’єктами нападу стануть інші європейські країни. Він вважає, що в зоні реального ризику вже сьогодні є країни Балтії, Польща, тому ЄС має бути кровно зацікавлений у військовому посиленні України.

Також він звернувся до європарламентаріїв, аби ті в дискусії з Єврокомісією підтримали ініціативу президента України Петра Порошенка про введення миротворчих сил на Донбас. Причому Луценко наголосив, що серед них не повинно бути жодного росіянина – представника країни-агресора.

Крім того, Луценко від імені української делегації закликав європейських колег посилити спільні зусилля задля звільнення колеги Надії Савченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко підняв питання миротворців під час телефонних переговорів у "нормандському форматі".