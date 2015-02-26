ОБСЄ: не всі учасники конфлікту надали необхідну інформацію щодо відведення озброєнь

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив речник СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків.

«Наразі ми не бачимо, щоб усі учасники надали нам інформацію про верифікацію. Нам важливі дві речі: необмежене пересування наших спостерігачів, а ми досі зустрічаємося з затримками і перешкодами з обох боків, а також нам необхідне безпечне середовище, в якому працюватимуть спостерігачі», - сказав Боцюрків.

На прохання уточнити, хто саме не надав таку інформацію, Боцюрків сказав: «Я гадаю, що в такі дражливі часи ми не будемо вказувати пальцем. Ті, хто не подав інформацію, знають, хто вони, і всі знають, що їм потрібно зробити і коли. Зараз настав час, щоб цю інформацію надали моніторинговій місії, щоб ефективно і достовірно спостерігати за відведенням важкого озброєння».

За словами Боцюрківа, СММ ОБСЄ необхідно три засадничі види інформації: де перебувають важкі озброєння, скільки їх, якими маршрутами пересуватимуться і які кінцеві пункти.

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Як повідомляв УНІАН, підписаним 12 лютого у Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки завширшки мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки завширшки 70 км для РСЗВ і завширшки 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):

- для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- для збройних формувань окремих районів Донецької і Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 р.

Відведення вище перелічених важких озброєнь має початися не пізніше, ніж на другий день після припинення вогню, і завершитися впродовж 14 днів».

Цьому процесу має сприяти ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.