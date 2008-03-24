Ющенко вручить найвищій людині у світі адаптоване під нього Шевроле
12:19, 24 березня 2008Політика
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Авто переробили під зріст Леоніда Стадніка
|Ірина ВАННИКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Вона поінформувала, що нещодавно Л.СТАДНІК звернувся до Президента з відповідним проханням. У свою чергу В.ЮЩЕНКО звернувся з дорученням до корпорації УкрАВТО. Запорізький автомобілебудівний завод, який входить до структури корпорації, адаптував салон і водійське сидіння автомобіля “Шевроле” (мінівен) під Л.СТАДНІКА.
І.ВАННИКОВА нагадала, що В.СТАДНІК має зріст 2 метри 55 см, йому 36 років і він родом з Житомирської області.
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