Ющенко вручить найвищій людині у світі адаптоване під нього Шевроле

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні вручить найвищій людині у світі Леоніду СТАДНІКУ спеціально адаптований під нього автомобіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона поінформувала, що нещодавно Л.СТАДНІК звернувся до Президента з відповідним проханням. У свою чергу В.ЮЩЕНКО звернувся з дорученням до корпорації УкрАВТО. Запорізький автомобілебудівний завод, який входить до структури корпорації, адаптував салон і водійське сидіння автомобіля “Шевроле” (мінівен) під Л.СТАДНІКА.

І.ВАННИКОВА нагадала, що В.СТАДНІК має зріст 2 метри 55 см, йому 36 років і він родом з Житомирської області.