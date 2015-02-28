Незадовго до вбивства Нємцов заявляв, що Путін може його вбити

Своїми побоюваннями Нємцов поділився в інтерв'ю виданню "Собеседник".

"Я ніколи не приховував своїх політичних поглядів", - заявив тоді Борис Нємцов в особистій розмові з кореспондентом «Собеседника».

"Вважаю, що саме він [Путін] розв'язав війну на Україні. Ставлюся до нього гірше нікуди. Особливо після подій «Норд-Осту» і Беслана", - говорив він.

Він зазначив, що його мама дуже за нього переживала.

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"Всякий раз, як я їй дзвоню, вона каже: «Коли ти припиниш лаяти Путіна? Він тебе вб'є!» І це на повному серйозі", - сказав Нємцов.

"Вона реально боїться, що він мене може вбити найближчим часом через мої виступ - як у реальному житті, так і в соціальних мережах. І це, повторюся, не жарти: вона розумна людина. Вона дуже цього боїться", - зазначив політик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в центрі Москви був застрелений опозиційний політик Борис Нємцов.