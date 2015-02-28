Висловлювання загиблого Чечетова: Оцініть красу гри. Ми їх розвели, як кошенят

Попередня версія смерті політика - самогубство. Була знайдена передсмертна записка, в якій чоловік попрощався з рідними. Однак, слідство буде перевіряти версію можливого вбивства Чечетова.

Редакція ТСН згадала найвідоміші і найбільш скандальні фрази одіозного політика, якого називали "диригентом диктаторських законів 16 січня" і звинувачували у зловживанні владою.

Багато цікавого Чечетов говорив саме на тему "мовного закону": "Оцініть красу гри. Ми їх розвели, як кошенят. Я не знаю, що вони будуть робити на виборах".

"Якщо Юлія Тимошенко погодиться бути на політичній пенсії і няньчити онуків, то тоді можна серйозно розглядати питання не про підвищення пенсійного віку, а про його зниження", - відповідав у свій час політик на критику закону про підвищення пенсійного віку для жінок.

Також Чечетов часто коментував дії колег і роботу уряду. "Парламент як якась забігайлівка: ночами горілку п'ють, варениками закушують. Такого сорому парламенту ще не було", - заявив Чечетов.

В інтерв'ю для Радіо "Свобода" Чечетов говорив: "Опозиція трохи втихомирився, вона розуміє, що треба працювати на державу, що вони вже й так по вуха в лайні".

Про народ України одіозний політик теж ніколи не забував.

"Так, люди стали більше пити. Але показники зросли не тому, що в 2003-му хотілося пити менше. Просто рівень життя зріс, і тепер українці можуть дозволити собі більше спиртного", - сказав Чечетов, коли в 2013 били тривогу через збільшення споживання алкоголю українцями.

Але відомими "перлами" політика стали його коментарі до і під час Революції Гідності на Євромайдані.

"Люди можуть говорити, розповідати, але зараз головна тема - це встановлення ялинки на Майдані", - вважав Чечетов, коли його запитали про можливі акції протесту на Майдані Незалежності за вступ до Євросоюзу.

"Ось зараз споганили і спаскудили, і пацюки скоро там будуть бігати по Майдану, а повинні були приїхати діти з усієї України", - журився політик зірваним Новим роком для "дітей з різних регіонів, різних областей", який абсолютно не засуджував дії правоохоронців під час побиття молоді.

Після розгону студентів у ніч на 30 листопада 2013 року Чечетов заявив, що "Вина тих, хто не давав встановити ялинку, каток".

На відому фразу Чечетова "Політики вкрали у дітей шматочок щастя. У дітей з різних регіонів, різних областей" в інтерв'ю для "Громадського.ТБ" була створена ціла реп-пародія.