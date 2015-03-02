Гончаренко повернувся до України - російський адвокат
Народний депутат України Олексій Гончаренко, затриманий учора в Москві під час жалобної ходи, приуроченої пам'яті російського опозиціонера Бориса Нємцова, повернувся до України.
Про це в Twitter написав російський адвокат Марк Фейгін.
«Гончаренко в Україні», - написав Фейгін.
Як повідомляв УНІАН, народного депутата України від партії «Блок Петра Порошенка» Гончаренка 1 березня затримала російська поліція під час жалобної ходи в центрі Москви, приуроченої пам'яті російського опозиціонера Нємцова.
Гончаренко звинувачують у порушенні статті 19.3 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (невиконання законної вимоги співробітника поліції).
Прес-служба Слідчого комітету РФ повідомляла, що Гончаренка було допитано у справі про злочини щодо громадянина РФ під час трагедії в Одесі 2 травня 2014 року.
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Разом з тим радник керівника МВС Антон Геращенко заявив, що в Одесі не було визнано постраждалим жодного громадянина РФ чи громадян будь-якої іншої держави.
Геращенко нагадав, що всі 48 трагічно загиблих того дня громадян були громадянами України. Всі поранені того дня також були громадянами України.
Сьогодні, 2 березня, МВС РФ заявило про відсутність претензій до Гончаренка.