Кандидати на посаду директора антикорупційного бюро проходять співбесіду

Про це сказав голова конкурсної комісії, яка обирає директора антикорупційного бюро, Рефат Чубаров під час чергового засідання комісії.

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"Сьогодні ми ведемо співбесіди з кандидатами, їх буде сьогодні, здається, десять", - повідомив Рефат Чубаров.

У свою чергу, секретар комісії Євген Захаров зазначив, що кожному кандидату на посаду директора буде відведено час на інтерв'ю тривалістю 45 хвилин. Також орієнтовно 25-35 хвилин буде відведено на відповіді на запитання членів комісії. Після цього буде виділено додатковий час для уточнюючих запитань для визначення, чи відповідають кандидати необхідним критеріям конкурсу, за якими буде проводитися оцінювання.