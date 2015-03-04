Генпрокуратура готує подання до ВР про арешт понад 100 суддів – депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат України Леонід Ємець (фракція “Народний фронт”).

Він зазначив, що “мав розмову з генпрокурором України на тему, що ще більш як 100 суддів мають пройти цю процедуру через ВР і бути арештовані за ті злочини, які вони вчинили абсолютно свідомо”.

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За словами депутата, він запитав у генпрокурора, «коли нам чекати наступного подання і що це будуть за люди». У відповідь, як сказав Ємець, генпрокурор «повідомив, що робота триває, частина справ уже готова до того, щоб бути переданими ним до Верховного суду і на розгляд ВР. Прізвища не повідомив, бо це на даний момент є таємниця слідства“.

Разом з тим, як додав депутат, йдеться про понад 100 суддів, які ухвалювали рішення проти активістів Автомайдану та Євромайдану.

Ємець підкреслив, що “судді йшли свідомо на те, щоб зберегти свою кар`єру, свій статус, стосунки з адміністрацією Януковича і приймали неправосудні рішення”.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого генеральний прокурор України Віктор Шокін подав до парламенту клопотання щодо затримання та взяття під варту суддів Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, Віктора Кицюка та Сергія Вовка.

Також Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення цих суддів із займаних посад.

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Сьогодні, 4 березня, ВР дала згоду на затримання та арешт цих трьох суддів.

Стосовно Вовка розслідується кримінальне провадження за винесення ним неправосудного рішення у справі про відчуження нерухомого майна за відсутності відповідача у справі. Стосовно суддів Кицюка і Царевич відкрито та розслідуються кримінальні провадження за винесення ними неправомірних рішень у справі про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення учасників Автомайдану.