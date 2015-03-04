У Конгресі США хочуть підготувати законопроект про підтримку України
19:46, 04 березня 2015Політика
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У США один із провідних конгресменів оголосив, що планує підготувати законопроект про надання «більшої допомоги» Україні і збільшення тиску на владу президента Росії Володимира Путіна через її втручання в Україні.
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Як заявив конгресмен-демократ Еліот Енґел на слуханні комітету з закордонних справ Палати представників, документ пропонуватиме надати Україні «більшу підтримку на різноманітних фронтах» і «посилити тиск на Володимира Путіна через його нерозсудливу, руйнівну й дестабілізувальну політику», передає Радіо Свобода.
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За словами Енґела, який є чільним членом комітету від Демократичної партії, це має на меті «дати чіткий сигнал, що США підтримують народ України у протистоянні агресії Росії».
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