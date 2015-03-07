Ватажки "ДНР" зібралися до Києва на переговори про Конституцію України
02:56, 07 березня 2015Політика
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Донецькі сепаратисти збираються в Київ на перемови щодо змін до Конституції України.
Ватажки "ДНР" зібралися до Києва на переговори про Конституцію України / Скріншот
Про це заявив "спікер" так званого "парламенту" самопроголошеної "ДНР" Андрій Пургін, ідеться в сюжеті ТСН.
Сепаратист уже нібито запропонував голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману прийняти їхню делегацію.
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У тексті листа Пургін називає Гройсмана своїм колегою і навіть пропонує йому відвідати Донецьк, щоб обговорити співпрацю двох парламентів з питань реалізації мінських домовленостей.
Реакція Гройсмана на пропозицію одного з лідерів сепаратистів поки що невідома.
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