У Черновецького отримали ”тривожний дзвінок” із Сум

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вважає, що намір фракції БЮТ у Сумській міськраді відправити у відставку мера міста Геннадія МІНАЄВА свідчить про загрозу для місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, О.ДОВГИЙ сказав: «Вчора я ініціював збори секретарів місцевих рад та міських голів України задля захисту місцевого самоврядування. Сьогодні на підтвердження моїх побоювань ми отримали тривожний дзвінок із Сум».

«Як і в Києві, вибір громади міста намагаються поставити під сумнів і підвести під політичну доцільність. Як і в Києві, рішення про переобрання міського голови ініціює БЮТ. Як і в Києві жадоба влади прикривається «світлою» боротьбою за власне розуміння права та демократії», - наголосив О.ДОВГИЙ.

«Що означає така політика для країни? Передусім це – руйнація і без того недосконалої системи місцевого самоврядування, - переконаний О.ДОВГИЙ. - Ці прецеденти можуть перерости у правило, коли місцеві вибори призначатимуться не відповідно до закону та волі громади, а з огляду на амбіції того чи іншого політичного лідера. Це є прямою загрозою місцевому самоврядуванню, а отже – демократичному розвитку держави».

«Сьогодні вже очевидно, що одна політична сила розпочала війну за владу по всій країні. Але це не війна простих людей і заради простих людей. Це війна за ресурси, які потрібні політикам для власних цілей. Така політика всюди несе нестабільність. Переконаний, що місцеву владу у різних куточках України кидають у вир політичного протистояння з однією метою – відвернути увагу людей від космічного зростання цін на продукти харчування, бензин та інших прорахунків центрального уряду», - наголосив секретар Київради.