Україна стала жертвою власної порядності - Саакашвілі

Про це в прямому ефірі "Шустер Life" в п'ятницю, 6 березня, сказав радник президента України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, передає «Обозреватель».

"Що вийшло? Україна стала жертвою своєї власної порядності. Всі ці наші союзники в 90-х роках прийшли і сказали: "Віддайте нам вашу ядерну зброю", - сказав Саакашвілі.

Він нагадав, що Україна віддала навіть стріли. Натомість вона тепер просить всього лише сучасну зброю.

"Росія весь цей час плювати хотіла на свої зобов'язання перед Заходом. Вона весь час нарощувала свою військову міць. І що зараз Україну повинні карати за те, що вона була порядною?" - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко розповів, що Росія пригрозила США наступом на Київ у разі поставок зброї Україні.