Росія пригрозила наступом на Київ у разі поставок зброї з США - депутат

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко, пише Обозреватель.

"Я був у Вашингтоні, зустрічався з певними групами аналітиків, ставив їм питання, чому президент Обама так вперто відмовляється виконувати вже офіційні рішення конгресу про надання Україні зброї. Мені сказали, що Обама і його радники попереджені Путіним про те, що якщо Америка буде надавати зброю Україні, то Путін зважиться на те, щоб ввести війська, і наступати на Київ по всіх фронтах", - сказав Геращенко.

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"Тому що якщо Америка почне надавати зброю, то далі динаміка може покращитися в бік України - ми відвоюєм Донбас, створимо блокаду Криму, а далі Путін програє. Це перший ультиматум Путіна", - зазначив він.