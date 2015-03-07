Штайнмайер: РФ гарантувала "необмежений доступ" місії ОБСЄ на Донбасі

За інформацією міністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), російська влада гарантувала можливість "необмеженого доступу" для спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на сході України.

Ця домовленість включає контроль над виведенням важких озброєнь, Штайнмайер заявив після закінчення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС в суботу, 7 березня, в Ризі, повідомляє DW.

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"Звичайно, ключовим є питання про те, чи отримають спостерігачі ОБСЄ доступ туди, де їм у цьому було відмовлено", - цитує главу МЗС Німеччини агентство AFP. Тепер ОБСЄ буде не тільки контролювати процес відведення важких озброєнь, але і перевіряти, у які точки було вивезено цю зброю, повідомив далі німецький міністр. За його словами, це є "вирішальним прогресом" для стабілізації ситуації на сході України.

У своїй заяві Штайнмайер послався на переговори з представниками конфліктуючих сторін в Берліні 6 березня, а також на розмову канцлера ФРН Ангели Меркель (Angela Merkel) з президентом РФ Володимиром Путіним.