Розгляд справ по суддях Царевич та Кицюку перенесені на наступний тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію вніс суддя Олександр Олійник після перерви у розгляді справи щодо обрання запобіжного заходу Царевич.

Раніше вона оголосила четвертий відвід судді, а для судді вінницького міськсуду Олійника – це був другий відвід. Даний відвід розглядав сам Олійник й не задовольнив його через зловживанням захистом права на відвід суддів.

Після цього суд приступив до розгляду справи по суті, тобто про обрання запобіжного захисту щодо Царевич. Прокуратура наполягала на арешті, через можливість знищити документи, та можливість впливати на свідків з боку Царевич.

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В той же час захист Царевич заявляв про неналежне вручення повідомлення про підозру, тобто у не зазначені законом строки. Також адвокати Царевич заявили, що свідки, які проходять по справі як потерпілі, не мають претензій до судді Царевич й навіть готові внести у разі її арешту визначену судом грошову заставу за неї.

Під час засідання, яке після перерви тривало більше години, захисники Царевич попросили перерву. Суддя Олійник оголосив її на 15 хвилин, а після перерви вніс пропозицію щодо перенесення засідання щодо справи Царевич на 10 годину 10 березня, а по судді Кицюку – на 10 годину 11 березня.

Відносно даної пропозиції не заперечували ні захисники обох підозрюваних, ні сторони обвинувачення.