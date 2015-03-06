Розгляд клопотання про відвід судді, який розглядає справу Царевич, перенесено на 7 березня

Як передає кореспондент УНІАН, під час судового процесу адвокати Царевич вимагили відводу й третього судді – Ігора Вишара. Адвокати Царевич мотивували клопотання щодо відводу третього судді тим, що «Вінницький міський суд не компетентний розглядати дане питання до прийняття рішення Вищим спеціалізованим судом щодо територіальної підсудності данної справи Вінницькому міськсуду». «Таких повноважень не має жоден суддя у Вінницькому міському суді», - завив адвокат, з яким погодилась Царевич та ще два її захисники.

Після перерви, суддя Вишар, зазначив, що через намагання затягування судового процесу, клопотання у відводі судді Вишара не задоволено.

Далі розпочався розгляд клопотання щодо відводу судді Юрію Ковбасі. Захист Царевич й вона сама під час виступів наголошували на необхідності прослухати аудіозапис засідання, яке проводив суддя Ковбаса. На дане клопотання суддя Вишар погодився й протягом 25 хвилин під час засідання прослуховувався запис. Варто нагадати, що також сьогодні на вимогу захисту Царевич більш ніж півгодини тривала перерва між засіданням, під час якої захист Царевич вже знайомився із цим же записом засідання під головуванням судді Ковбаси.

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Після чергового прослуховування запису, адвокати Царевич заявили, що дії судді Ковбаси ставлять під сумнів його компетентність та неупередженість.

Також Царевич заявила, що 3 березня подала до прокуратури заяву про вчинення кримінального правопорушення суддею Ковбасою. Саме суддя Ковбаса виніс ухвалу щодо проведення общуку у приміщенні Печерського суду, яке Царевич вважає незаконним.

Після чергової перерви, суддя Вишар не задовольнив клопотання захисту Царевич щодо відводу судді Ковбаси.

Вже завтра 7 березня суддя Ковбаса має розглянути відвід судді Олександра Олійника.