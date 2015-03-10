Уряд і РНБО проігнорували круглий стіл про окупацію Криму

Захід ініціювала Координаційна рада громадських організацій вимушених переселенців із Криму. До участі в обговоренні проблем окупації півострова та їх вирішення запрошувалися представники українського уряду, однак вони проігнорували цей захід, повідомляє Крим.Реалії.

«Ми планували цей круглий стіл, як підбиття підсумків того, що відбулося за рік, що минув з моменту мокупації Криму. Нашою метою є оцінити дії влади з деокупаціі Криму та спланувати подальші кроки щодо реінтеграції півострова в Україні. Планувалося, що це буде діалог влади і громадянського суспільства – організацій, які представляють вимушених переселенців», – зазначила модератор круглого столу, аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Каздобіна.

В обговоренні взяли участь представники практично всіх великих громадських організацій, тоді як переважна більшість органів влади не з'явилися на захід. Зокрема, запрошення організаторів проігнорували Україський МЗС, РНБО, Генпрокуратура, Мін'юст, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінекономрозвитку, Міносвіти.

Читайте такожВ ЄС прокоментували фільм про анексію Криму РосієюНа круглому столі були присутні лише представники адміністрації президента, Державна реєстраційна служба, Митниця і Міграційна служба України. З народних депутатів участь взяв лише член міжфракційного об'єднання «Крим» Георгій Логвинський.

За підсумками круглого столу за основу ухвалили резолюцію. У ній зазначено, що учасники обговорення вважають за необхідне створити громадську раду при Кабміні та адміністрації президента, яка сконцентрується на питаннях деокупації Криму. Також у документі зазначено на необхідності внести зміни до закону «Про ВЕЗ Крим» і закон «Про окуповані території». Учасники круглого столу внесли пропозицію щодо ухвалення закону «Про стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим».