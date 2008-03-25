Блок Кличка підтримує ініціативу Луценка і оголошує мораторій

Блок Віталія Кличка підтримує ініціативу лідера Громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА про проведення переговорів демократичних сил щодо визначення спільної стратегії під час проведення позачергових виборів Київського міського голови і Київради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Кличка.

“Ми давно і послідовно виступаємо за узгодження позицій усіх політичних сил, що протистоять меру ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ”, - зазначають у Блоці Кличка.

Прес-служба зазначає, що Блок Віталія Кличка оголошує мораторій до 28 березня 2008 р. щодо висуненням свого лідера на посаду мера Києва та щодо формату участі у виборах до Київради.

Водночас Блок Кличка закликав БЮТ та НУ-НС приєднатися до переговорів, проведення яких заплановано завтра у Києво-Могилянській академії.

“Нам вдасться виступити єдиним фронтом на дострокових виборах у місті. Разом ми переможемо”, - переконані у Блоці Кличка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО закликав представників всіх демократичних сил взяти тайм-аут у висуванні кандидатів на посаду Київського міського голови на травневих перевиборах 2008 р. та запросив зустрітися завтра, 26 березня, з 15 години у приміщенні Києво-Могилянської академії, що “завжди асоціюється із осередком вільнодумства в Україні, для проведення переговорів та визначення спільної стратегії у підготовці та проведенні дочасних виборів Київського міського голови і Київради ”.