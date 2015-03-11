Громадський активіст очолив департамент держзакупівель Мінекономіки

Про це повідомив заступник міністра економіки Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

Заступник міністра пояснив призначення активіста на посаду тим, що Стародубцев "довів, що може запускати значні національні проекти, має експертизу у сфері користується повагою основних гравців".

Читайте такожЗМІ: Віце-мером Словʼянська став 22-річний любитель швейцарських годинників та люксових авто

Заступник голови Мінекономіки також уточнив, що формальне оформлення Стародубцева займе ще близько двох тижнів.

Відзначається, що новий глава департаменту держзакупівель повинен зайнятися реорганізацією цього підрозділу разом з волонтерами, координувати зміни законодавства, створити нормативну базу для електронних закупівель та розширити сфери їх застосування.

Як повідомляв УНІАН, раніше син голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, 24-річний Антон Пашинський, був призначений новим топ-менеджером Спецтехноекспорта.