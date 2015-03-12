Чалий: Військова допомога США призведе до деескалації конфлікту на Донбасі

"Вважаю, що це рішення, поряд з рішеннями підтримки інших країн, у тому числі з військово-технічного співробітництва, сьогодні якраз веде до миру, а не війни", - сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Заступник Глави АПУ наголосив, що йдеться в першу чергу про надання так званої нелетальної зброї, котра допоможе посилити захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. "Ми говоримо про оборонні можливості. Україна ні на кого зараз не наступає. Ми є об'єктом агресії сусідньої держави", - зауважив Чалий.

"Важливо те, що США демонструють солідарність з Україною. Демонструють, що позиція, коли слабка Україна не підсилювалася тому, що начебто провокує агресора, зараз переосмислюється", - наголосив заступник глави АПУ. Президент України Петро Порошенко сьогодні подякував представницькій делегації Конгресу США та адміністрації США за підтримку, нагадав він.

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За словами Чалого, у рамках зазначеної допомоги від США Україна отримає 230 одиниць спеціальної автомобільної техніки, контрбатарейні та контрмінометні радари, прилади нічного бачення, безпілотники, засоби зв’язку, засоби першої допомоги, які дозволять захистити українських військовослужбовців на їх позиціях.

Чалий також звернув увагу на те, що США не єдина країна, яка надає допомогу Україні. Допомога надходить з країн ЄС, усього світу і вона є різноплановою. "Сьогодні весь світ з нами і підтримує нас різними засобами", - сказав він підкресливши, що вагомою частиною є надання економічної підтримки. Зокрема, ухвалення рішення про виділення макрофінансової допомоги від МВФ.

Водночас він зауважив, що незважаючи на проголошення режиму припинення вогню на Донбасі, якого не дотримуються бойовики, Україна виконує свої зобов'язання відповідно до Мінських домовленостей, спрямовані на встановлення миру. Однак, вона має бути готовою і до оборони, переконаний заступник глави АПУ.