Пеклушенко міг застрелитися через небажання відповідати за розгін Євромайдана - Геращенко

Про це радник глави МВС Антон Геращенко написав у мережі Facebook.

"МВС розпочато кримінальне провадження за ст 115 КК (умисне вбивство), для перевірки всіх можливих версій загибелі Олександра Пеклушенка. Основні версії: самогубство, доведення до самогубства, умисне вбивство, замасковане під самогубство", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події "знайдено зброю, з якої Пеклушенко, ймовірно, застрелився".

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Геращенко також припустив, що "можливо, причиною самогубства Пеклушенко могло бути небажання нести кримінальну відповідальність за незаконний розгін і калічення активістів Евромайдана в січні - лютому 2014 року".

Радник глави МВС також додав, що по даній кримінальній справі разом з Пеклушенко "проходять голова обласної ради та колишній начальник міліції".

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації та колишній народний депутат України Олександр Пеклушенко знайдений мертвим у власному будинку.