Яценюк покликав міністра спорту на майданчик підкачати прес до весни (відео)

Яценюк звернувся до міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова під час звіту Кабміну про роботу за 100 днів з пропозицією вийти на спортивні майданчики для того, щоб «підкачати прес».

"Я думаю, що потрібно, щоб членів уряду ви вивели на спортмайданчики попідтягуватися, прес покачати, показати хто який здоровий", - сказав Яценюк.

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У відповідь Жданов пообіцяв виконати побажання прем'єра. "Ну все, вирішено, будемо починати з себе", - посміхнувся Арсеній Яценюк.

Під час звіту Яценюк також закликав якомога швидше розпочати процедуру конфіскації на користь держави 1,4 млрд дол., заарештованих в рамках розслідування фінансових злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.