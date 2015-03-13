У СБУ не бачать зв'язку між хвилею самогубств екс-регіоналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник голови СБУ Маркіян Лубківський під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо самогубств колишніх членів ПР, зокрема Михайла Чечетова та Станіслава Мельника, та чи СБУ розглядає ці справи як пов'язані між собою.

"Кожен з таких випадків має свої індивідуальні мотиви. Насправді, це страшні речі і ми по-людськи це розуміємо і співчуваємо. Але, з іншого боку, ми не бачимо зв'язку між цими випадками", - сказав Лубківський.

Він зауважив, що ці питання не знаходяться у компетенції СБУ. "Служба безпеки України не веде розслідування цих питань, але ми допомагаємо колегам із Міністерства внутрішніх справ для того, щоб встановити істину", - зазначив радник голови СБУ.

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Як повідомлялося, в ніч на 28 лютого покінчив життя самогубством колишній заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов. За даними правоохоронців, Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку у Києві.

Увечері 9 березня застрелився колишній народний депутат від Партії регіонів V і VI скликань Станіслав Мельник. Тіло загиблого знайшли в його квартирі в населеному пункті Українка. Також на місці було виявлено зареєстровану на Мельника мисливську зброю та передсмертну записку, в якій він попросив пробачення у всіх.

12 березня було виявлено мертвим у власному будинку екс-голову Запорізької ОДА, народного депутата від Партії регіонів Верховної Ради VI скликання Олександра Пеклушенка. Попередня версія – самогубство. В МВС не виключають, що причиною самогубства Пеклушенка могло стати кримінальне провадження, відкрите проти нього за розгін Євромайдану у Запоріжжі взимку 2014 року.